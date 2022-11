Meteo martedì | nuovo vortice mediterraneo su parte d’Italia Tutti i dettagli

(Di martedì 29 novembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La nuova settimana si apre con una perturbazione atlantica piuttosto debole che transita sull’Europa centrale e coinvolge parzialmente anche l’Italia, con fenomeni limitati. Sarà il suo seguito ad assumere una certa rilevanza, poiché dal Nord Europa comincerà rapidamente ad affluire aria fredda che raggiungerà ilcentrale e l’Italia, generando unche si collocherà fino aad ovest dello Stivale, mercoledì sullo Ionio. Questo piloterà una perturbazione responsabile di un peggioramentosulle isole maggiori e mercoledì sulle regioni ioniche, con piogge e temporali anche di forte intensità e venti in rinforzo. Le altre zoneverranno coinvolte da fenomeni più deboli, ma l’aria fredda che affluirà dall’Europa ...

Avviso Regionale di Protezione per oggi,29 novembre, allerta arancione di preallarme valevole dalle 0,00 alle 24 del 29.11.2022 " ...che potrebbero verificarsi a causa delle condizioni...