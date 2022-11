Meteo | da oggi martedì 29 novembre cambia tutto | le previsioni di Giuliacci

(Di martedì 29 novembre 2022)del professor, cosa dobbiamo aspettarci? Gli ultimi aggiornamenti – Non ci attendono giorni sereni, non ci sono buone notizie. Sul suo sito ufficiale “” l’esperto spiega che da292022,. Questa settimana infatti sarà contrassegnata dainstabile e fortemente perturbato sopratin alcune zone. Il, a causa dell’arrivo di un nuovo ciclone sulla nostra penisola che riporterà importanti precipitazioni. E dopo il disastro di Ischia non si possono escludere altri criticità nel nostro Paese. Bisogna stare molto attenti! Leggi anche l’articolo —>in Italia, ...

iLMeteo.it

Vediamo cosa dice e cosa prevede ildi. Se vivete a Messina con molta probabilità nel pomeriggio di ieri vi è arrivata la chiamata del Comune che avvisava dell'allertaarancione, ...Prima che arriva di nuovo il maltempo (annunciato pere per mercoledì 30 novembre), le squadre dei soccorritori sono ancora al lavoro nella ricerca ... A seguito dell'allerta -arancione, ... Meteo Cagliari : oggi pioggia e schiarite, Mercoledì 30 poco nuvoloso, Giovedì 1 nubi sparse Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Lamezia Terme alle ore 7:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 11°C. Venti ...ROMA (meteo) - Italia in balia di una circolazione orientale freddo marginale sul Lazio ilmamilio.it - contenuto esclusivo In questi ultimi due giorni di novembre l’Italia sarà interessata da una ...