Meta e Lventure lanciano un bando per startup in grado di rendere le aziende più ecologiche

Group, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, lanciano "GREENR", una call per startup che si propone di selezionare imprese innovative in grado di ...In uno scenario in cui le aziende hanno sempre più bisogno di accelerare i propri percorsi di sostenibilità, l'ausilio delle startup può diventare strategico. Ci hanno pensato, che in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio , hanno lanciato il progetto GREENR . Si tratta di una call destinata mirata a a selezionare realtà innovative ...Il progetto è volto a selezionare realtà innovative in grado di dare il loro sostegno alla crescita sostenibile di imprese e Pmi. L’iniziativa è aperta fino al 23 gennaio 2023.Meta e LVenture Group, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, lanciano “GREENR”, una call per startup che si propon ...