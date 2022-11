Meta e LVenture group lanciano GREEN?R | call per startup per accelerare la sostenibilità delle aziende

Group , in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio , lanciano "GREENR" , una call per startup che si propone di selezionare imprese innovative in grado di ...In uno scenario in cui le aziende hanno sempre più bisogno di accelerare i propri percorsi di sostenibilità, l'ausilio delle startup può diventare strategico. Ci hanno pensato, che in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio hanno lanciato il progetto Greener . Si tratta di una call aperta fino al prossimo 23 gennaio sul sito ...(Teleborsa) - Meta e LVenture Group, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, lanciano "GREENR", una call per startup che si propone di selezionare imprese innovative in ...Il progetto è volto a selezionare realtà innovative in grado di dare il loro sostegno alla crescita sostenibile di imprese e Pmi. L’iniziativa è aperta fino al 23 gennaio 2023.