Adnkronos

Così '', per voce del suo presidente Walter Mauriello. Dal movimento si ricorda come "l'è il Paese delle mille contraddizioni che di fatto, nel tempo, hanno anche ......neoliberale della; se ne serve per giustificare il taglio di ogni politica sociale, addossando a chi è povero la responsabilità della propria condizione. Intere aree del paese... Meritocrazia Italia promuove il 'nuovo' ministero Istruzione: "Il merito è colonna portante della democrazia" Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "C è da chiedersi come mai in una scuola devastata dalla precarietà, dalle carenze strutturali, dalla formazione a stampone (prove invalsi), l unica polemica ...Il concetto di merito è un falso mito, e porta anzi a riprodurre le disuguaglianze economiche e sociali. In Italia come nel resto del mondo sono le condizioni economiche e l’istruzione dei genitori a ...