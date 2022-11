Mercoledì | la spiegazione del finale della serie Netflix | Tim Burton saluta gli Addams… per ora

Leggi su movieplayer

(Di martedì 29 novembre 2022) Cerchiamo di riassumere tutti i nodi venuti al pettine nella nostradeldi, ladi Tim, e quelli in sospeso, in attesa di una possibile stagione 2. Dopo tanta attesa,la primadi Timè arrivata sue allo stesso tempo ci ha ancheti... per ora. Dopo otto episodi, l'epilogo ha fatto venire tutti (o quasi) i nodi al pettine, lasciando però alcune domande senza risposta. Proprio come dice in voice over la stessa Wednesday a fine episodio, del resto, cercando di stuzzicare l'appetito seriale dei suoi spettatori che spera siano diventati aficionados alla conclusionestagione. Cerchiamo di unire tutti i ...