Mercoledì | i collegamenti con la Famiglia Addams e Tim Burton nella serie Netflix

(Di martedì 29 novembre 2022)è la nuovaambientata nel mondo della. Al suo interno, lo scenografo Mark Scruton ha inserito unadicon Time le versioni precedenti del franchise nato dalla matita di Charlese dalle sue vignette pubblicate a partire dal 1939 sul settimanale The New Yorker. La protagonista della, la figlia di Gomeze sua moglie Morticia, il cui nome dà il titolo al nuovo successo della piattaforma streaming. Variety ha chiesto a Mark Scruton di descrivere alcuni degli easter eggs inseriti negli otto episodi di, la maggior parte dei quali possono essere colti solo da chi ha una ...

Primocanale

... tanto da vedersi costrettoa pubblicare una dichiarazione su Ig. "A seguito delle ... fino a delirare, citando fantomaticiche riporterebbero addirittura al Pizza Gate, la teoria ...Alla data iniziale di7 dicembre, gli organizzatori hanno infatti aggiunto una replica ... i rami sono le connessioni che via via prendono corpo attraverso associazioni, link,, ... Metropolitana, chiusura anticipata mercoledì e giovedì per lavori - Primocanale.it - Le notizie aggiornate ...