Mercato Milan – Adli ha qualche offerta | a breve colloqui con l’agente

...fuoridei calciatori: uno schema già utilizzato da diverse società per far 'apparire' i conti in ordine sfruttando un cavillo legale già utilizzato nei primi anni Duemila da Inter ema ...... le famose plusvalenze, e quindi gli scambi di, e poi le manovre degli stipendi, al tempo ... Nel frattempo, il calcio italiano produce gli ultimi fuochi: ilè campione d'Europa nel 2007, l'...Calciomercato Torio / Il francese gioca pochissimo al Milan, per lui si parla di ipotesi prestito nella prossima sessione di mercato ...I rossoneri restano sempre vigili sul mercato dei terzini sinistri ma uno degli obiettivi dovrebbe restare nel suo attuale club. Vi stiamo parlando in queste settimane di come il Milan segua le ...