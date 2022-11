Meno restrizioni Covid | più polizia contro i manifestanti | la nuova linea di Pechino dopo le proteste

Leggi su open.online

(Di martedì 29 novembre 2022) Da un lato, l’apertura al possibile allentamento dellepiù gravosela diffusione del-19. Dall’altro, nessun cedimento alladuradi piazza – anzi. È la duplicedelle autorità cinesi che sembra emergereil weekend “esplosivo” che ha visto riempirsi le principali città del Paese in manifestazioni senza precedentiil governo guidato da Xi Jinping. I primi segnali di una revisione della politica “zero-” invisa a strati sempre più ampi della popolazione, speciel’incendio ad Urumqi che aveva causato 10 morti per via dei confinamenti, erano arrivati ieri proprio dalla provincia nord-occidentale dello Xinjiang, dove le autorità locali ...