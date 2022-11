Meningite fulminante | bimbo di 15 mesi muore in ospedale Il padre | ' Era stato dimesso dal Pronto Soccorso'

Un bambino di 15 mesi è morto all' ospedale di Padova per le conseguenze di una. I genitori, che abitano nel bellunese, avevano portato il figlio una prima volta al pronto soccorso di Belluno , il 21 novembre, perché il bimbo aveva uno stato febbrile da cui ...Sabato 26 scorso, Christian Lozovyy, bimbo di 15 mesi, è deceduto all'ospedale di Padova, dove si trovava da mercoledì 23 noevmbre. A ucciderlo unabatterica. Pochi giorni prima del ricovero, come ha raccontato il padre Nazriy al Corriere della Sera, il piccolo era stato portato al pronto soccorso della struttura sanitaria ...BELLUNO. Una meningite fulminante ha strappato alla vita un bambino di soli 15 mesi. La tragedia è avvenuta nella frazione di Cavarzano, in provincia di Belluno. Christian Lozovyy è nato il 26… Leggi ...Un bambino di 15 mesi è morto all'ospedale di Padova per le conseguenze di una meningite fulminante. I genitori, che abitano ...