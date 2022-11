Meloni - Calenda | ok su dialogo futuro Scintille con FI

La replica degli Azzurri non si fa attendere: "pare un po' confuso, dimentica di essere ... Giorgiaappare determinata a non cedere: "Sapevo che sarebbe stato un compito arduo" guidare l'...Mentre oggi Nicola Zingaretti ha rilanciato un tweet del sindaco di Pesaro critico su Carlodopo l'incontro con Giorgia. Se Base Riformista di Lorenzo Guerini, insieme ai Giovani ...C’è voluto poco, neanche un mese e il premier (pardòn, il primo ministro) Giorgia Meloni ha – come si suol dire – ‘gettato la maschera’. L’aveva, in effetti, detto subito, appena insediata sul trono c ...L’aggregazione politica che fa capo a Calenda e Renzi cerca spazio e punta a un sistema maggioritario a doppio turno | Editoriale di Angelo Panebianco per il Corriere ...