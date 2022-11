Medvedev | “Patriot all’Ucraina? Con personale Nato saranno nostro legittimo obiettivo”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – “Se, come ha lasciato intendere Soltenberg, larifornirà i fanatici di Kiev con i sistemi di difesa aerea, così come condell’Alleanza,immediatamente considerati come obiettivi legittimi delle nostre forze armate”. Questo quanto dichiarato dal vice Presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, dopo le parole in conferenza stampa a Bucarest del Segretario generale dellaJens Stoltenberg. “Spero che il messaggio sia chiaro per gli impotenti della”, ha aggiunto. “Lasta valutando il trasferimento del sistema di difesa area”, le parole di Stoltenberg, che ha spiegato come siano in corso discussioni ...

