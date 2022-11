Maurizio Scanavino | l’uomo di fiducia di John Elkann | chi è il nuovo direttore generale della Juve

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il consiglio di amministrazione, ilntus è. E sarà lui a traghettare la società fino al 18 febbraio 2023, il giorno in cui sarà convocata l’assemblea dei soci per decidere il futuro del club.non è u voltonegli ambientintus e da sempre viene considerato come una delle persone più vicine a, l’azionista di maggioranza del club bianconero. Attualmente ricopre la carica di amministratore delegato edel gruppo editoriale Gedi.fu la figura di riferimento ...

e Ferrero Il primo passo lunedì sera è stata la nomina dicome direttore generale. Un incarico che gli ha conferito il cda dimissionario 'al fine di rafforzare il ...Sullo stesso argomento Juventus Chi èLa nuova Juventus riparte da un nome, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Gedi , il gruppo editoriale di ...Nella stessa seduta, in cui è stata verbalizzata la decisione di dimettersi in blocco a Maurizio Scanavino è stato conferito l’incarico di direttore generale. La Procura di Torino, come detto, ha ...Nella serata della rivoluzione societaria in casa Juventus c'è già un nome sicuro ed è nella carica di Direttore Generale. Nel comunicato ufficiale la società bianconera, dopo aver spiegato… Leggi ...