Mauna Loa | erutta il più grande vulcano al mondo dopo 38 anni | le immagini dalle Hawaii

(Di martedì 29 novembre 2022) AlleilLoa, ilattivo piùal, ha iniziato are, disperdendo cenere vulcanica e detriti nelle vicinanze. L’eruzione è iniziata nella tarda notte di domenica nella caldera sommitale delsulla Big Island, l’isola più meridionale dell’arcipelago hawaiano, ha detto l’US Geological Survey. Nelle ore successive i flussi di lava sono rimasti contenuti all’interno dell’area sommitale e non stanno attualmente minacciando le comunità vicine. L’agenzia ha avvertito i residenti a rischio di colate laviche delLoa di ripassare le direttive previste in caso di eventuali eruzioni. In alcune zone della Big Island, intanto, è stato diffuso un avviso di caduta di cenere emesso dal National Weather Service di ...

