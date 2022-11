Mattarella in Svizzera | Comunità italiana lega fortemente i nostri due paesi in maniera intensissima

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - Sergioarriva a Berna per tre giorni di visita di Stato e come primo appuntamento sceglie di salutare una dezione della foltaresidente in. "Il mio è un modo ideale per cominciare questa visita" spiega il presidente della Repubblica agli oltre duecento connazionali invitati a rappresentare gli oltre 670.000 che lavorano e studiano nei diversi cantoni elvetici. Molti discendono dai migranti che giunsero qui il secolo scorso per riscattarsi da una condizione di povertà, molti oggi invece sono docenti, ricercatori e studenti che hanno scelto gli atenei all'avanguardia nelle scienze per arricchire il proprio curriculum. "Voi, con tutti iconnazionali che vivono e operano nella Confederazione, rappresentate la presenza ...

... segno dell'attenzione delle istituzioni per gli italiani residenti in. Eporta anche la buona notizia dell'ok del Consiglio dei ministri al ddl di ratifica dell'accordo del 2020 ...Ogni versante in cui si esplica l'attività è un modo di legare l'amicizia ulteriore die Italia". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando oggi a ...(Agenzia Vista) Berna, 28 novembre 2022 'Incontrare chi rappresenta la comunità italiana in Svizzera è un modo ideale per iniziare questa visita ...Il Capo dello Stato ha sottolineato "l'amicizia e la collaborazione" che lega Berna e Roma AGI - Sergio Mattarella arriva a Berna per tre giorni di visita di Stato e come primo appuntamento sceglie di ...