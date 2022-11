Mattarella ha firmato Dal tetto al Pos al contante | cosa c' è nella manovra

(Di martedì 29 novembre 2022) Centodieci pagine, 174 articoli: prende la sua forma definitiva la prima legge di bilancio del governo Meloni, vidimata dalla Ragioneria dello Stato e firmata dal presidente della Repubblica, Sergio. Nel testo definitivo spiccano due misure: viene confermato l'aumento da 30 a 60 euro della soglia minima per l'obbligatorietà di accettare i pagamenti con carta e bancomat, quindi sotto tale cifra l'esercente può rifiutare il pagamento col Pos senza incorrere in sanzioni, e l'innalzamento a cinquemila euro delsul. È la prima, in particolare, a scatenare la polemica, dopo che palazzo Chigi aveva precisato che sul tema «sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell'iter della legge di bilancio». Da Bruxelles oggi rispondono di attendere il testo ...

