Tiscali

vanno al secondo turno sia Lorenzoche Gian Marco Moroni.ha battuto per 75 64 il norvegese Viktor Durasovic, Moroni invece ha battuto il lucky loser tedesco Rudolf ...nell'isola di Gran Canaria, per l'eò HotelsChallenger (45.730 di montepremi sulla terra battuta) sono 2 gli italiani in gara: Lorenzoha pescato al primo turno il norvegese Viktor Durasovic, Edoardo Lavagno invece esordirà ... Maspalomas: Giustino e Moroni agli ottavi di finale A Maspalomas vanno al secondo turno sia Lorenzo Giustino che Gian Marco Moroni. Giustino ha battuto per 75 64 il norvegese Viktor Durasovic, ...A Maspalomas nell'isola di Gran Canaria, per l'eò Hotels Maspalomas Challenger (45.730 € di montepremi sulla terra battuta) sono 2 gli italiani ...