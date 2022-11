Martina Nasoni | il suo ex Daniele parla di lei al GF Vip | “Quello che provo adesso per lei”

Leggi su biccy

(Di martedì 29 novembre 2022) Durante l’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso,Dal Moro esi sono innamorati e la loro storia è andata avanti qualche mese dopo la fine del reality. La vincitrice del GF è tornata are del suo ex la settimana scorsa a Pomeriggio 5: “Io sono felice che lui stia al GF Vip. Come ho già detto, provavamo dei sentimenti, ma l’amore è un’altra cosa. Quindi posso dire che non era amore. Nella casa però ero tanto presa. Lui però non eradi, ora si è tranquillizzato. Era molto diverso è cambiato. Forse era un po’ più agitato“., vincitrice del GF16 ed ex diDal Moro: “Nella casa ero molto presa da lui ma non ci siamo mai davvero amati” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/vvMgacXhEw — ...