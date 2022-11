Martina di Camerota | conclusi i lavori sulla strada danneggiata dal maltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiin tempi record idi messa in sicurezza dellache costeggia la spiaggia del Troncone in località Mingardo a Marina di. L’arteria nei giorni scorsi è stata interessata da una forte mareggiata che ha arrecato seri danni all’infrastruttura. All’indomani dell’ondata di, il sindaco di, Mario Salvatore Scarpitta, ha chiesto immediatamente la somma urgenza alla Provincia di Salerno e alla Regione Campania. «L’intervento è stato concluso in pochissimi giorni grazie alla straordinaria volontà e determinazione di tutta la filiera coinvolta – ha detto Scarpitta -. Un lavoro di squadra davvero eccezionale grazie alla sinergia tra gli uffici e l’amministrazione comunale. E’ doveroso ringraziare ancora una volta il ...

anteprima24.it

