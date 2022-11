Mario Ferri invade il campo ai Mondiali in Qatar con una bandiera rainbow

(Di martedì 29 novembre 2022), celebre invasore di, lo ha fatto di nuovo. E questa volta lo ha fatto rischiando la propria pelle perché ha avuto il coraggio di sventolare unaarcobaleno incon tutti gli occhi del mondo puntati addosso. Un fuori programma successo al 51esimo minuto di Portogallo-Uruguay interrompendo la partita per invasione di. Il Falco (così è soprannominato) con la sua invasione ha lanciato vari messaggi: la scritta PACE sullaarcobaleno; la scritta SAVE UKRAINE sul davanti della maglia e la scritta RESPECT FOR IRANIAN WOMAN sul didietro. “Laè stata raccolta dall’arbitro e la partita è ricominciata praticamente subito” – si legge sulla Gazzetta – “Naturalmente ...

