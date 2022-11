Marie Therese Mukamitsindo | avete mai visto la suocera di Aboubakar Soumahoro? Perché è indagata?

Si aggiungono alla malversazione truffa aggravata e false fatturazioni come ipotesi di reato imputate aMukamitsindo , suocera del deputato parlamentare autosospeso di Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro . I magistrati delegano le indagini alla Guardia di Finanza In accertamento la ...Michele Marangon,Virginia Piccolillo per il 'Corriere della Sera'TERESE MUKAMITSINDO MOGLIE DI SOUMAHORO Cappotto scuro, felpa rossa e sneakers, visibilmente scossa,Mukamitsindo è tornata ieri nella sede della Cooperativa Consorzio Aids.Secondo quanto riporta il Corriere, Marie Therese Mukamitsindo ha riconosciuto di non aver pagato degli stipendi, adducendo però una giustificazione. "Eravamo in difficoltà", avrebbe detto. La donna, ...Marie Therese Mukamitsindo è la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. Su di lei, gravano pensati accuse. Conosciamola meglio!