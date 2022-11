Manovra | Calenda | da Meloni tanto ascolto E' molto preparata

Leggi anche2023, Meloni: "Scelte anche se costano voti"2023,vede Meloni: "Incontro positivo ma non faremo stampella"2023, Landini a Cisl e Uil: "Mobilitazione per ...'Questo - ha aggiunto- è un lavoro che ovviamente è molto profondo e devo dire che ho trovato la Meloni molto preparata sul merito delle questioni, conosceva la presentazione che gli avevamo ...Il leader di Azione Carlo Calenda, lasciando Palazzo Chigi assieme alla delegazione del Terzo polo, ha commentato l'incontro sulla Manovra con la premier Giorgia Meloni, durato circa un'ora ...Salgono a 174 gli articoli della legge che adesso verrà inviata in Parlamento. Il confronto sul testo continua ...