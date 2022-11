Il Denaro

Stravolgere lasignificherebbe delegittimarli ". "Sicuramente - dice ancora Meloni - ... Per questo a chi ha chiesto di interloquire, per ora solo, abbiamo risposto 'volentieri'". Su ...Il leader di Azione, Carlo, è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro sullacon la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Assieme ai presidenti dei gruppi Azione - Italia viva alla Camera e al Senato,... Manovra, Calenda a Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni - Ildenaro.it Il leader di Azione, Carlo Calenda, è arrivato a Palazzo Chigi per l’incontro sulla manovra con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Assieme a Calenda i presidenti dei gruppi Azione-Italia viv ...Giorgia Meloni è pronta a fare ciò che ritiene «giusto per la nazione», anche a costo di perdere consensi. L’affermazione è coraggiosa, ma prima del ...