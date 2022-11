Manovra | 400 milioni per emendamenti dei parlamentari e “mance” Meloni | “Chiudere in fretta a costo di lavorare a Natale”

(Di martedì 29 novembre 2022) Laè appena stata inviata alla Camera, inevitabilmente in estremo ritardo sulla tabella di marcia, e i partiti scalpitano per presentare i loroa valere sul solito fondo ad hoc. Quello che i gruppi possono spendere per la loro “lista dei desideri”, di cui solitamente fanno parte misure sacrosante ma anchette. Visto che i tempi sono strettissimi e la coperta corta, nella riunione con i capigruppo a cui hanno preso parte Giorgiae il ministro Giancarlo Giorgetti è stato posto un tetto di 400alla cifra a disposizione a cui potrebbero aggiungersene altri (massimo 300) per i ministeri. E ogni deputato potrà presentare un solo emendamento. Si tenta così di accelerare i tempi – bisogna “in...

Il Fatto Quotidiano

... è stato deciso di contingentare gli emendamenti segnalati, che saranno circa, e di fissare un ... Leggi anche2022, Meloni: "Mantenuti impegni, difendiamo lavoratori e famiglie"2023,...Stampella del governo Siluro di Forza Italia a Calenda: "Dove deve andare..." Lainizia ...forze che sostengono il governo dovrebbe essere riservato un tesoretto per le modifiche di circa... Manovra, 400 milioni per emendamenti dei parlamentari e “mance” Con il deposito alla Camera del testo della manovra economica , dopo che è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato e firmata dal Presidente della Repubblica ...Gli articoli salgono da 156 a 174. Previsti anche 50 milioni per il completamento della Metro C a Roma e 400 per Milano-Cortina 2026. Conclusa la riunione i Meloni con i capigruppo della maggioranza.