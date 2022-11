Manovra 2023 | Meloni | “Una chiara indicazione sulle priorità della nostra azione”

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma – “Abbiamo dovuto definire lafinanziaria in pochissimo tempo e ciononostante non abbiamo rinunciato a delineare – attraverso le prime misure – una traiettoria nitida e scelte che danno unasu quelle che saranno le”. Così il premier Giorgia, in un post sui suoi canali social ribadisce i temi, ricordando “la crescita economica – a partire certamente dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, in particolare in riferimento alla principale delle emergenze che abbiamo di fronte, ovvero il caro energia –, l’attenzione verso chi produce e il rafforzamento del ceto medio, ma anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, ...

Orizzonte Scuola

...è inserita nella bozza del Disegno di Legge Bilancio, il documento che a breve approderà alla Camera dei Deputati per dare inizio all' iter parlamentare di approvazione della prossima. ...' Le chiacchiere della #Meloni sullache 'sostiene i più fragili' stanno a zero. La verità è nei numeri. Il taglio dei fondi contro la povertà è drammatico: - 743 milioni nele - 1,7 miliardi annui dal 2024 ( - 19,5%). Al ... Manovra 2023, Meloni: “Il governo durerà a lungo, sosteniamo fragili e rafforziamo classe media” “Gli anziani non autosufficienti in Italia sembrano non esistere. È quanto si osserva nel testo della Legge di Bilancio presentato dal Governo, che non vi dedica neppure una riga. Siamo sorpresi e pre ...La manovra sulle pensioni è ancora una bozza, ma le prime indicazioni prevedono un aumento progressivo nel 2023, insieme a un ...