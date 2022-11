Manovra 2023 | Meloni | “Il governo durerà a lungo | sosteniamo fragili e rafforziamo classe media”

(Di martedì 29 novembre 2022) "Sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una Nazione come l'Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia. Non mi sono mai illusa, anche se rispetto a Draghi posso contare su una maggioranza chiara, un programma comune e un mandato popolare. Perché nel nostro ordinamento una persona sola non può fare la differenza: serve la squadra. Per questo so che questo". L'articolo .

Orizzonte Scuola

Qui si legge che esclusivamente per il, visto che lacancella il reddito di cittadinanza dal 2024 , il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico ...Oltre 850 milioni il costo del pacchetto - pensioni, 2,1 miliardi i risparmi dalle rivalutazioni Nel complesso, il pacchetto di misure sulle pensioni inserito nellapesa nelper circa ... Manovra 2023, nelle prossime ore il testo trasmesso al Parlamento. 500 milioni a disposizione dei partiti per le modifiche. Gli ultimi aggiornamenti [BOZZA] nato con la manovra 2021, che per il 2023 prevedeva 7 miliardi di euro, che però, già quest’anno, ha lasciato risparmi sul terreno. Nell’ultima bozza, che è lievitata fino a ben 155 articoli, sono ...TORINO (ITALPRESS) – Terremoto in casa Juventus: via tutto il Consiglio di amministrazione e anche Andrea Agnelli lascia la presidenza. La notizia arriva in serata, dopo una riunione del Cda che, “acq ...