Agenzia ANSA

Un'operazione antimafia contro 24 presunti appartenenti al clan dei Cursoti milanesi è stata eseguita la notte scorsa dalla polizia di Catania. L'inchiesta, coordinata dalla locale Direzione ...E a Mario Carlo dava anche delle 'lezioni' di, come era emerso dalle intercettazioni: 'Tutti,... Francesco Colletti, che si era pentito pochi giorni dopo il suo arresto (con il'Cupola 2.0'... Mafia: blitz contro clan Cursoti milanesi, ordinanza per 24 - Sicilia Un'operazione antimafia contro 24 presunti appartenenti al clan dei Cursoti milanesi è stata eseguita la notte scorsa dalla polizia di Catania. (ANSA) ...FOGGIA, 28/11/2022 - La Corte d’Appello di Bari ha condannato a pene fino ad un massimo di 18 anni di reclusione (in tutto ...