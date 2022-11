Macron va da Biden per impedire una guerra commerciale tra alleati

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Il presidente francese, Emmanuel, si recherà nel pomeriggio a Washington per incontrare Joe. Solo un anno fa l’ambasciatore francese era stato richiamato in patria, in seguito al cosiddetto “caso Aukus”, ovvero la cancellazione della vendita di sottomarini francesi all’Australia, che preferì siglare un intesa con Stati Uniti e Regno Unito (da cui l’acronimo Aukus).potrà godere di un primato, ovvero il fatto che dalla sua ultima visita ufficiale nel 2018, nessun altro leader europeo è stato ricevuto alla Casa Bianca con la modalità della visita di Stato, la più alta possibile. Fanno parte della delegazione francese in visita alla Casa Bianca, oltre ae il ministro delle finanze Bruno Le Maire, i ministri delle Forze Armate Sebatien Lecornu e degli Esteri Catherine Colonna e rappresentanti dei ...