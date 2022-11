Lukaku | «Inter-Lazio del 1998 il mio primo ricordo»

Le parole di Romelu, attaccante del Belgio e dell', sui suoi primi ricordi legati al mondo del calcio Romeluha parlato ai microfoni di DAZN nel format "Where are you from". L'attaccante ha ripercorso ...Commenta per primo Protagonista della seconda puntata di 'Where are you from', il centravanti dell', Romelu, ha parlato delle sue prime esperienze nel mondo del calcio. 'Mio padre ha giocato 8 - 9 anni nella Serie A belga. Il mio primo ricordo del calcio è la finale di Coppa UEFA del '...Le parole di Romelu Lukaku, attaccante del Belgio e dell’Inter, sui suoi primi ricordi legati al mondo del calcio Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN nel format “Where are you from”.Dopo Lautaro Martinez, è Romelu Lukaku il protagonista di 'Where are you from', il format prodotto da Inter Media House in cui i giocatori nerazzurri raccontano ...