Lotta all’evasione | Mattarella gela la sinistra | «È nel Pnrr e non vi sono segnali che cambierà»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022) Nessun allarme sullae, anzi, «non vi» che l’Italia voglia cambiare rotta. Non solo, anche l’immagine del nostro Paese come “maglia nera” sul tema dovrebbe essere cavalcata con maggiore «cautela». Ad avvertire sul fatto che non c’è alcun motivo di agitarsi è stato il presidente della Repubblica, Sergio, al quale è stata rivolta una domanda sulla questione nel corso della conferenza stampa al al termine dei colloqui con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis.: «Laè nele non ciche» «Non c’è dubbio che il problema dell’evasione fiscale sia grave per qualunque Paese, ...