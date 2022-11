Lorenzo Giannuzzi pluripremiato nel settore hospitality 

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio festeggiano la stagione 2022 con nuovi prestigiosi premi. Premi nelhospitality confermano la strategia che punta al costante mantenimento di un positioning d'eccellenza. È il Forte Village il vincitore del prestigioso riconoscimento “World's Leading Resort”, ricevuto in occasione dell'attesissima cerimonia di gala dei World Travel Awards 2022 tenutasi venerdì 11 Novembre in Oman. Il premio, riconfermato per ben 24 anni consecutivi, conferma l'unicità del resort neldell'ospitalità a livello mondiale. Un ambito riconoscimento che si aggiunge a quello ricevuto il 10 Novembre -“Eccellenza dell'anno - Sostenibilità - Hôtellerie di Lusso” , in occasione della serata Le Fonti Awards, tenutasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. Il Forte Village, diretto ...