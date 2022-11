Lollobrigida “La difesa del marchio Italia tra le principali sfide”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è la necessità di rafforzare il settore agricolo, su più piani, con la responsabilità di scelte d'indirizzo e di sostegno economico per garantire la sovranità alimentare, che non è altro che la possibilità di un popolo di autodefinire il proprio sistema produttivo e scegliere il tipo di alimentazione più utile alla corretta sopravvivenza. Su questa impostazione riteniamo di dover basare la strategia del ministero tesa a valorizzare quegli elementi che rendono forte il nostro modello agricolo e di sviluppo della nostra filiera. Ladelcontro la sofisticazione dei nostri prodotti è una delle trincee sulle quali dobbiamo spenderci al meglio, chi vede la bandierinana pensa in automatico che quel prodotto è di qualità”. Queste le parole del ministro dell'Agricoltura, della ...