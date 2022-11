L’Olanda vince il girone A senza strafare Il Senegal avanza agli ottavi nel segno di Koulibaly

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Cala il sipario sulA dei Mondiali di Qatar 2022, che emette altri due verdetti.si prende il primo posto del raggruppamento,ndo ile qualificandosigrazie all’agevole successo per 2-0 ottenuto contro i padroni di casa del Qatar, già eliminati dopo sole due giornate.orange è bastata una rete per tempo: al 26? ci ha pensato il solito Cody Gakpo a sbloccare il punteggio con la sua terza rete consecutiva messa a referto in altrettante gare, mentre nella ripresa Frankie De Jong ha posto il sigillo finale. I ragazzi guidati dal commissario tecnico Louis Van Gaal, dunque, tornano tra le migliori sedici squadre del pianeta ad otto anni di distanza dall’ultima volta, quando nel 2014 si piazzò al terzo posto in Brasile. Un ...