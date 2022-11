LIVE – Trento-Kedzierzyn Kozle 25-20 17-25 15-12 | gironi Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Latestualedi Trentino Itas-Grupa Azoty, partita valevole per la terza giornata del girone D della Cev2022/di. Grande attesa per il big match della pool, un vero e proprio remake della finalissima della passata edizione. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, primi a punteggio pieno, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti pesantissimi. Non sarà però facile superare i polacchi, campioni in carica e secondi solo per differenza punti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 29 novembre alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà ...