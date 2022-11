LIVE Sci alpino | Prima prova discesa Lake Louise in DIRETTA | si incomincia! Goggia e le azzurre studiano le linee

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Lara Gut-Behrami conclude la suacon il tempo di 1:52.36. Ora tocca a Laura Pirovano. 20.00 PARTE LADIDI! Lara Gut-Behrami è sul tracciato! 19.58 Pochi istanti e si parte! Lara Gut-Behrami si prepara vicino al cancelletto di partenza, poi toccherà subito a Laura Pirovano. 19.56 La pista canadese per l’occasione vede la partenza a quota 2.469, con arrivo a 1.680 per un disllo di 789 metri. La lunghezza è di 3.038 metri, con 38 porte complessive, 53 atlete iscritte per 14 Nazioni 19.53 Leimpegnate sono 9: Federica Brignone, Sofia, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Laura Pirovano, ...

...e domenica dal 3 al 24 dicembre) sul palco di Viale Gramsci si tengono concerti di Gospel, ... all'incrocio con Viale Romagna: è una divertente discesa che simula una pista dada percorrere ...OA Sport vi proporrà la DIRETTAscritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento alle gare del weekend.Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Lake Louise (Canada) valevole p ...