LIVE Sci alpino | Prima prova discesa Lake Louise in DIRETTA | Nina Ortlieb fa il vuoto | 8a Curtoni | le altre italiane non forzano

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.01 La bosniaca Elvedina Muzaferija si ferma in 38a posizione a 5.84 21.00 La neozelandese Alice Robinson (numero 38) chiude in 35a posizione a 4.38 20.59 La svizzera Juliana Suter non spinge e si ferma in 28a posizione a 3.11 da20.58 L’austriaca Nadine Fest vola nella parte alta, quindi lascia 2.5 secondi nel solo tratto mediano. Si ferma in 31a posizione a 3.61. 20.57 La svizzera Delia Durrer dopo una buona parte alta, lascia oltre un secondo nel solo settore centrale e conclude 17a a 2.19 20.56 La norvegese Inni Holm Wembstad procede ad andatura turistica e chiude in 34a ed ultima posizione con un distacco di 7.64 20.54 La statunitense Isabella Wright conclude in decima posizione a 1.86 da. 20.53 La francese Tessa Worley non forza minimamente e si ...