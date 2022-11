LIVE Sci alpino | Prima prova discesa Lake Louise in DIRETTA | a breve si parte nel gelo canadese! Goggia studia la pista

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.47 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI2022-2023 1. Mikaela Shiffrin (USA) 265 2. Wendy Holdener (Svizzera) 240 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 220 4. Anna Swenn Larsson (Svezia) 180 5. Sara Hector (Svezia) 167 6. TheaStjernesund (Norvegia) 104 7. Leana Duerr (Germania) 103 8. Katharina Liensberger (Austria) 101 9. Lara Gut (Svizzera) 100 10. Ana Bucik (Slovenia) 9613. Marta Bassino (Italia) 8022. Federica Brignone (Italia) 36 19.45 Le condizioni meteo al momento sono davvero complicate con una temperatura di -22°. Nella nottata la colonnina di Mercurio ha addirittura valicato i 30° sotto lo zero. Clima glaciale ma sole pieno. Vento assente e neve, ovviamente, ghiacciata. 19.43 Prende il via il lungo fine settimana sulle nevi dello Stato dell’Alberta. Dopo ...

