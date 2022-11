LIVE Olanda-Qatar 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Gakpo porta gli Oranje in vantaggio!

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ECUADOR-SENEGAL DALLE 16.00 31? Con questo gol l’sivirtualmente a quota 7 punti, in testa al gruppo A davanti ad Ecuador e Senegal. 30? Ilprova a reagire subito con un tiro dal limite di Mohammad, ma Noppert non si fa sorprendere e blocca in due tempi. 28? Bellissima conclusione dal limite dell’area per, che sorprende Barsham sul primo palo dopo aver ricevuto l’assist di Klaassen. 27? GOL DELL’!!!!! ANCORA!!! Terzo gol in tre partite al Mondiale per l’attaccante del PSV, che sblocca il match ein vantaggio gli Orange! 26? L’se la cava e prova a riprendere il pallino del ...

L'arriva da leader all'ultimo turno del Girone A contro i padroni di casa già eliminati del Qatar : dopo il pareggio contro l'Ecuador per 1 - 1, agli Orange basta un pareggio per qualificarsi ma ...All'Al Bayt Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Qatar: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...L'Olanda vuole chiudere al al primo posto il girone A dei Mondiali. Gli Oranje affrontano il Qatar padrone di casa già eliminato e dovranno attendere anche il risultato di Ecuador-Senegal: in caso di ...Da lunedì 21 novembre fino al 18 dicembre, giorno della finalissima, dalle 17:00 alle 19:00 ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar, il nostro programma sui Mondiali ...