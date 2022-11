LIVE Ecuador-Senegal | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | orario | probabili formazioni | streaming Scontro diretto decisivo

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale diper il passaggio del turno.che arriva allocontro ilcon il vantaggio del punto in più in classifica. Per quanto riguarda la formazione dovrebbe essere con Galindez in porta. Difesa a tre con Porozo, Torres e Hincapie. Esterni Estupinan e Preciado da sinistra a destra. Mediani Caicedo e Gruezo. Davanti Estrada e Plata dietro Valencia.che può solamente vincere per passare il turno. In porta E.Mendy, difesa a quattro con Sabaly e Jakobs terzini. ...