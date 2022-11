LIVE Ecuador-Senegal 1-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i Leoni della Teranga passano il turno

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLANDA-QATAR DALLE 16.00 PAGELLE18.00 Ilpassa ilgrazie ad una rete di Koulibaly. Qualificazione meritata per uno scontro diretto praticamente dominato. 92+6? Finisce la partita,1-2. Passa ilcome seconda dietro l’Olanda. 92+4? Fuori Dia, dentro Cisse nel. 92+2? Cross di Sermiento che finisce fuori. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Galindez blocca un tentativo di Pape Gueye. 86?totalmente in attacco. 84? Fuori Preciado, dentro Porozo nell’. 82? Chiuso Valencia in contropiede. 80? Le due squadre si ...

... gli Arancioni si trovano in testa al raggruppamento 4 punti, a parti merito poprio con l'e seguiti dal Senegal a quota 3; se vincono sono sicuri di qualificarsi agli ottavi di finale. L'...Al Khalifa International Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Senegal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...23' Sarr sfiora l'incrocio dei pali con un gran tiro. 21' Ecuador che prova ad… Leggi ...Scontro diretto al Khalifa International Stadium, dove è in palio l'accesso agli ottavi nel gruppo A. Ecuador qualificato con due risultati su tre, Senegal obbligato a vincere. In avvio male Idrissa G ...