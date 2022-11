LIVE – Duren-Perugia 17-25 15-15 | gironi Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Latestualedi SWD power-Sir Sicoma Monini, partita valevole per la terza giornata del girone E della Cev2022/di. I Block Devils di Andrea Anastasi, dominatori in campionato e primi della pool a punteggio pieno, vanno a caccia di un altro successo in trasferta. Non sarà però scontato superare la formazione tedesca, seconda con tre punti, che vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti per il prosieguo del torneo. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 29 novembre all’Arena Kreis di, in Germania. Sportface.it vi terrà ...