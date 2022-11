LIVE Biathlon | 20 km Kontiolahti 2022 in DIRETTA | Laegreid perfetto dopo tre poligoni! Braunhofer perfetto dopo due poligoni!

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58: Due errori per T. Boe al terzo poligono, è decimo a 2’12”. Ponisluoma invece non sbaglia al terzo poligono ed è quarto con un ritardo di 38? su13.57:doppio zero! E’ decimodue13.56: Un altro errore di Jacquelin al terzo poligono, altro errore, il quinto, per Giacomel all’ultimo poligono. Non sbaglia Claude all’ultimo poligono ed ha un vantaggio di 3’03” su Giacomel 13.55: Nawrath decimo e Andersen 14moil primo poligono 13.52: J. Boe parte male! Due errori per lui al primo poligono. Christiansen commette un errore ed è 11mo a 1’08”. Precisi gli svizzeri: Hartweg quinto a 22? e Stalder settimo a 38? 13.51: Ancora lo zero di Kuehn ...