Litiga col cardiologo e gli spara | il delitto davanti ai pazienti in attesa Arrestato il presunto assassino

Fanpage.it

E' stato arrestato il presunto assassino del cardiologo Gaetano Alaimo , assassinato nel suo studio medico. Si tratta di Adriano Vetro, 47 anni, di Favara. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri ...FAVARA.con il cardiologo, all'interno dello studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento, e gli spara. Si chiamava Gaetano Alaimo lo specialista che è stato ucciso mentre era al lavoro. ... Litiga col cardiologo e gli spara: medico muore sul luogo di lavoro E’ stato arrestato il presunto assassino del cardiologo Gaetano Alaimo, assassinato nel suo studio medico. Si tratta di Adriano Vetro, 47 anni, di Favara in provincia di Agrigento. L’uomo è stato ...Un cardiologo è stato ucciso nel suo studio, in pieno centro, a Favara, provincia di Agrigento. Gaetano Alaimo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sparati da una persona già presa dai Carabinieri.