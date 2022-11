L’Italia ferma l’invio di armi a Kiev | il Senato ritira l’emendamento al decreto Nato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma –to definitivamentedei relatori alche introduceva nel provvedimento la proroga deldiall”Ucraina fino a dicembre 2023. E’ quanto si apprende a margine delle commissioni Difesa e Sanità deldove il provvedimento è all’esame. Slitta a domani, alle 14, l’esame in Aula deldelrecante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’Aifa. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. “Il governo non si è mai nascosto ...