L' Iran ai Mondiali | l' asse privilegiato col Qatar e gli occhi del regime anche sugli spalti

I giocatori iraniani canteranno l'inno e non aderiranno ad alcuna forma di protesta politica oggi contro gli Stati Uniti: il regime ha minacciato di arrestare e torturare le loro famiglie. Allo stadio ...Sempre più alta la tensione sul fronte, per il big match Usa - ...I Mondiali di Qatar 2022, tra mille contraddizioni, qualche momento di tensione, qualche imbarazzante e grande spettacolo in campo, si avvia a entrare nel vivo. Manca sempre meno all’inizio delle fasi ...Si è arrivati all'ultima giornata dei gironi Mondiali, vediamo insieme com'è la situazione, quali squadre sono già qualificate e quali possono ancora sperare.