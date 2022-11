Liga spagnola a Uefa e Serie A di sanzionare la Juve

Leggi su agi

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - Lachiederà aA di adottare sanzioni contro lantus come limitazioni del mercato e penalizzazioni in classifica, dopo le dimissioni dei vertici del club bianconero in seguito all'inchiesta su plusvalenze e falso in bilancio. Lo riferisce Bloomberg citando "fonti a conoscenza della situazione". La, già protagonista di un braccio di ferro con il club bianconero e altre big europee per il progetto della Super Lega, sarebbe intervenuta nei mesi scorsi per denunciare il caso delle plusvalenze e dei presunti pagamenti di stipendi in nero da parte della