Liga contro la Juve | ' Tradito il fair play finanziario | servono sanzioni immediate'

La, massimo campionato spagnolo, ha emesso un comunicato ufficialela Juventus chiedendo sanzioni sportive La, massimo campionato spagnolo, ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui chiede sanzioni sportive alla Juventus dopo le dimissioni del CdA di ...AGI - Laspagnola chiederà a Uefa e Serie A di adottare sanzionila Juventus come limitazioni del mercato e penalizzazioni in classifica, dopo le dimissioni dei vertici del club bianconero in ...La Liga aveva già presentato nell'aprile 2022 alla UEFA una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la ...La lega spagnola aveva già presentato un reclamo ufficiale contro il club bianconero alla Uefa nell'aprile 2022 per plusvalenze e stipendi ...