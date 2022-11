L’ex Napoli è certo | “Chi gioca il Mondiale ha un vantaggio sugli altri” | spiegato il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 novembre 2022) Ha parlato di quella che è la situazione in casa, in merito a queitori che torneranno dal, in confronto a chi è stato fermo nel corso di questa sosta per gli appuntamenti in Qatar., Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Quelle che seguono, sono le sue parole sulla situazione che vede protagonisti gli azzurri. “Chiilha unsu chi è stato fermo”, dice Emanuele Calaiò. L’arciere, storico ex del club partenopeo, ha analizzato quella che è la sosta per i calciatori del, che rientreranno dalstesso. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) Calaiò sicuro: “Chi si allena al ...