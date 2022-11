Lega | Bolognini | ' dimissioni da commissario per dedicarmi a campagna Lega-Fontana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Milano, 29 nov. (Adnkronos) - "Tra pochi mesi si svolgeranno le elezioni regionali della Lombardia e tutti gli amministratori uscenti sono e saranno chiamati a dare il massimo contributo per la riconferma del presidente Attilioe per la. Per questo motivo ritengo di dovermi dimettere dalla carica dadellaSalvini Premier di Milano e ho comunicato la mia decisione a Matteo Salvini e a Fabrizio Cecchetti. In questo modo potrò cosìcompletamente al mio impegno di amministratore regionale e allaelettorale dellae per Attilio". Così Stefano, assessore regionale lombardo, in una lettera inviata ai militanti milanesi ...