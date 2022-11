(Di martedì 29 novembre 2022) «Non posso avercela coi, ho fatto metà della mia vita nelle amministrazioni comunali, mio figlio ha fatto il sindaco per dieci anni. Sono sul fronte degli 8.000, che devono rispondere a volte oltre lecompetenze». Ildell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilbertosi scusa così a Omnibus per le frasi di ieri sui primi cittadini «da arrestare». «La mia dichiarazione di ieri è stata un po’ forte quando ho detto che bisognerebbe arrestare. Ma nasceva dal fatto che leggevo i report, vedevo che a Ischia c’era lo stanziamento dei fondi al 12 novembre 2010, e c’era scritto ‘in fase di progettazione‘», spiega l’esponente di Forza Italia. Che è statoto anche dalla premier Giorgia...

Open

Non importa quali siano le tue ragioni, non ci sonoper essere scortese. Se c'è un problema ... CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 NOVEMBRE 2022 Oroscopogiorno Cancro : Poiché il comunicatore ...Kim Kardashian e Balenciaga, fine di un amore La star condanna le ultime campagnebrand Le foto con i bambini, le accuse, ledella Maison. La presa di posizione e le dichiarazioni di Kim Kardashian in merito allo scandalo che ha colpito Balenciaga di Martina D'Amelio S ... Le scuse del ministro Pichetto Fratin dopo la frase sui sindaci: «Sto con loro». Ma Meloni lo bacchetta Le scuse in aula di Davide Fontana, il food blogger milanese a processo per l’omicidio della 26enne Carol Maltesi. La giovane attrice in film hard aveva annunciato all’ex di volersi trasferire a Veron ...L'attore, da dicembre nelle sale con il dramma storico sulla schiavitù Emancipation, diretto da Antoine Fuqua, ha mostrato comprensione verso gli spettatori critici nei confronti del suo ritorno sul g ...